Des vÃ©hicules dâ€™orpailleurs mauritaniens immobilisÃ©s par des Ã©lÃ©ments du Polisario

Saharamédias - Le front Polisario a intercepté et immobilisé 16 véhicules tous terrains appartenant à des orpailleurs dans une zone sous son contrôle enjoignant ses occupants de payer des amendes afin de les libérer.



Selon le correspondant de Sahara Medias les combattants du front Polisario ont poursuivi samedi et dimanche les orpailleurs mauritaniens avant d’intercepter et immobilisé 16 véhicules dans la zone de « MIJIK », non loin de la frontière mauritanienne.



Selon les sources de Sahara Medias les combattants du Polisario ont remis aux propriétaires des véhicules confisqués des reçus et leur ont donné un délai d’un mois pour payer chacun un montant de 300.000 ouguiyas avant de leur libérer leurs véhicules.



Ces 16 véhicules ont été interceptés samedi et dimanche alors que 7 autres véhicules ont échappé à la poursuite des hommes du Polisario.



Cette course poursuite dimanche a occasionné un accident, l’un des véhicules s’est renversé et deux de ses occupants ont été tués dans la zone de « GLEIB EL VOUL » à 180 kilomètres au nord de la ville de Zouerate.



Selon le correspondant de Sahara Medias les dépouilles des deux victimes ont été remises aux autorités mauritaniennes et se trouveraient actuellement à l’hôpital de Zouerate.



Les autorités algériennes avaient déjà arrêté un groupe d’orpailleurs mauritaniens qui s’était aventuré dans leur territoire, pour les remettre plus tard aux autorités mauritaniennes et prendre des mesures renforcées à leur frontière.













