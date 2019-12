SauvÃ© par deux fois par des mÃ©dicaments et mÃ©decins sÃ©nÃ©galais

Ba Amadou Abdoul - Je pense qu’avec cette photo, me reconnaitre serait facile d’autant plus que mon activité professionnelle fait de moi un homme plus dans la circulation que dans les bureaux. Je pense aussi être connu de par mon tempérament, de quelqu’un quand il se décide de parler, il ne met pas de gans.



Je ne viserais pas donc nommément des personnes ou des institutions Mauritaniennes mais plutôt des outils dont ils font usage sans qu’ils ne se soucient de leurs performances. Si Mr le Ministre de la santé se soucie réellement de la problématique de santé dans ce pays, il doit recueillir toute information d’où qu’elle vienne et faire un tri dans leur perfectibilité.



L’objet de cet article est donc de féliciter en premier lieu Mr le Ministre de la santé du gouvernement Gazouani (ceux qui me connaissent également savent que mes félicitations ne se font pas à tout venant…modestie de coté) ceux « du regretté Aziz » n’étant composés pour la plupart que de médiocrités.



(De lever le pouce) au Président Gazouani pour sa clairvoyance d’avoir porté son choix sur ce Ministre de la santé. Encourager ce nouveau Ministre, car les mesures qu’il prend, sont exactement celles indispensables pour secourir ce Ministère au fond du gouffre.



Son look déjà renseigne pour ceux qui ont des notions dans le développement humain (une autre particularité des sciences humaines pour l’observateur) que ce Ministre est un homme rigoureux, compétent, cultivé et juste.



Pour ce qui est de l’objet qui motivera ce débat, dans la nuit donc du 28/11/2018, je suis attaqué par un AVC H, une semaine de délire à la neurologie ici en RIM. Juste après ma sortie, je me suis rendu pour des condoléances au Sénégal.



Geste que j’ai fais avec un grand risque car non encore averti de manière formelle ce que c’était comme diagnostique. Donc au Sénégal et dans la nuit de Maouloud 2019, j’ai rechuté vers 02 h du matin .Ce fut une chance inouïe d’être retombé au Sénégal, car ceux prescrits (les médicaments) en RIM furent simplement écartés sans commentaires par les médecins. Depuis lors donc mes rendez vous médicaux se faisaient au Sénégal par trimestre et nos médicaments prescrits dans ces hôpitaux.



Jusqu’au 26 Octobre 2019, donc pas longtemps ce médicament étant épuisé, je me suis dis que je vais en prendre ici avant de m’y rendre pour mon R.V que j’ai loupé de deux jours. Je me suis donc rendu dans l’une des pharmacies de la place pourtant quottée presque comme l’une des plus sérieuses.



J’ai montré au pharmacien s’il avait tel médicament, il me confirma que oui (la boite n’était pas absolument identique, mais portait le nom du même médicament) J’en ai pris de ce médicament pendant deux jours, le troisièmes jour a failli m’être fatal car immobilisé, je tremblai impossible de faire un mouvement. Evacué à l’hôpital, j’ai commencé petit à petit à «me désintégrer ».



Tout le monde me regardait impuissant, incroyable que cela puisse être, on me prescrivit le même médicament et on me l’amena rien à faire c’était le désespoir. Ma famille eut l’idée d’appeler au Sénégal pour qu’on m’amène le médicament habituel. Imaginez vue l’urgence requise comment on me fit parvenir ce médicament anticoagulant qui était à 500 km de là. J’avais déjà le coté droit qui commençait à se perdre, la vue totalement perdue, les jambes paralysées.



Une déduction par simple raisonnement : Si ce médicament n’avait pas intervenu, vous savez bien où je devais être actuellement. On en déduirait facilement, (hé bien il est décédé à la suite d’un AVC voilà une maladie qui tue tout le temps et on passe …..) Alors qu’il y a plein d’irrégularités en dessous.



Il faut en déduire également que ceux atteints d’AVC ici, auront peu de chances de s’en sortir. Et ces scénarios sont si fréquents qui nous ramènent toujours sur la volonté de Dieu un blocage à toute compréhension de ces décès.



(Là, les enquêtes promises par Mr le Ministre viennent à point nommé) Les citoyens Mauritaniens auront une chance inouïe si ce Ministre restait aussi longtemps que possible. On a aussi tendance à confondre les genres d’AVC, ceux neurologiques et ceux cardiaques, je suis loin d’être médecin, mais par le fait d’entendre souvent les commentaires de ceux qui en sont atteints.



L’AVC H dont je suis victime est neurologique d’ailleurs même ses manifestations diaboliques le confirment : ou c’est la mort subite, ou c’est la folie, ou c’est le handicap physique, s’en échapper c’est une chance sur mille. J’ai vu des gens atteinds d’AVC H conduits au CNC naturellement ils ont succombés peu de temps après parce que ce n’est pas là où ils doivent aller semble t’il.



La gravité du plan sanitaire Mauritanien d’avant Gazouani est très profonde c’est presque devenu une culture sociale, en apporter une solution, c’est comme empêcher certains d’uriner dans la rue. Je ne doute point de la compétence de nos médecins ou de leur professionnalisme, et il y en a des célébrités dans ce pays mais je ne verrai jamais comment une ordonnance prescrite par ces hauts cadres de la médecine apporter une guérison par des médicaments trainant dans « des pharmacies poussiéreuses et délabrées » de la polyclinique ou ailleurs dans les bidonvilles.



Et que dire de celles éparpillées dans ce pays ? Les médecins sont peut être irréprochables, ce qui n’est jamais le cas des médicaments surtout avec « des pharmaciens analphabètes » qui ne se soucient que de l’officine la moins chere. Parallèlement à mon AVC, j’avais d’autres problèmes de santés, j’avais une toux persistante et une hernie du bas ventre que je trainais depuis 2016, et qui m’ont fait consulter tous les médecins à Nouakchott sans résultat.



Les pneumologues les plus réputés rien qui ont fini de m’orienter à des cardiologues des radios …scanner…rien .je me suis finalement résigné que j’ai cru trainer un cancer et j’attendais que je me rende au Sénégal pour voir ce que j’avais.



Par chance, le même médecin qui me traitait ce l’AVC je l’ai consulté pour la toux c’est en deux R.V espacés de 10 jours que je me suis débarrassé définitivement de cette toux. Ce médecin obtenait des miracles dans ses consultations.



Dans la salle où j’étais hospitalisé, il y avait un malade venant des abords de Kaédi mais un émigré d’un des pays de l’Afrique Central, celui là avait une maladie tellement grave qu’il fut recommandé à ses parents de le ramener chez lui et y mourir , c’était une maladie incurable d’après le médecin qui le traitait dans ce pays d’Afrique Central.



Mais on est sorti ensemble le même jour de l’hôpital où le médecin lui confirmait qu’il n’avait plus d’indices de maladie. Pour l’ hernie, on l’opère aussi banalement que l’appendicite alors que c’est dramatisé ici à Nouakchott avec des R.V interminables… J’ai eu la chance d’ailleurs de ne pas le faire à Nouakchott où semble t’il il y a des rechutes.



Dans cet hôpital sénégalais, j’ai vu des choses extraordinaires, Presque les 30 pour cent des malade viennent de la RIM, vue leur attitude ont sent bien que c’est des habitués dans cet hôpital où ils sont traités sans aucune discrimination.



Je termine par réaffirmer mon soutien indéfectible à ce Ministre et de confirmer que son intransigeance sur la qualité des médicaments à importer est déterminante Des hôpitaux avec des investissements en milliards, des infrastructures …bâtiments, matériaux, scanners, personnel pléthorique à salaires faramineux ne servant à rien ce n’est que du gâchis par rapport au résultat.



L’aventure que nous avons vécue démontre de manière éloquente et concrète qu’avec des médicaments d’excellentes qualités les Mauritaniens pourraient s’en sortir (et surtout avoir une réelle volonté de se débarrasser de ce complexe de coopérer avec des professionnels Sénégalais). Ce qui encourage cet enfer, c’est que vue tout ce qui enrichi ici, le Mauritanien y plonge sans réfléchir, qu’on y soit professionnel ou non : C’est le cas des médicaments, des cigarettes et de la drogue….



Les médicaments sont introduits ici avec une complaisance, un laisser aller et une complicité par n’importe qui ,qu’ils soient périmés ou de mauvaises qualités donc ces médicaments de mauvaises qualités plus rendent malades, plus ils sont prescrits c’est le cercle vicieux. Nos recommandations à Mr le Ministre : (pas limitatifs)



Pourvoir pour chaque Moughata un quota de pharmacies officielles reconnues, plus jamais des centaines qui pullulent partout. Pour chaque pharmacie, qu’elle soit gérée par un pharmacien agrée. Avant toute délivrance de médicaments qu’une ordonnance soit obligatoirement présentée. Toute délivrance de médicaments, devra obligatoirement avoir un cachet de la pharmacie qui l’a délivrée.



En ayant au moins ces exigences minimes, nous serons couverts avec un résultat. Nous avions voulu donner les cordonnées de ce médecin, mais tellement modeste, respectueux de la réglementation de sa profession, et ne voulant pas que cela soit assimilé à de la publicité, il nous a déconseillé sagement de sursoir à cette démarche. Toutefois mon contact est clairement visible dans cet article pour tout renseignement qu’on aurait souhaité à ce sujet.



La ville où je me suis soigné au Sénégal compte 177800 hbts et compte 3 pharmacies Nouakchott 988000 hbts faites le rapport (dans ce cas, Nktt devrait avoir 17 pharmacies environ, quel constat faites vous ?)









Ba Amadou Abdoul Tel: 00222 46411707



Mail : emarec@maurimail.com Bonne santé à tous.