Plus de 60 milliards dâ€™ouguiyas pour rÃ©habiliter lâ€™axe Aleg-Boutilimit

Sahara Médias - Le premier ministre mauritanien Ismael O. Bedde O. Cheikh Sidiya a donné ce lundi, depuis la ville d’Aleg, le coup d’envoi des travaux de réhabilitation de la route Aleg-Boutilimit, un tronçon de la route de l’espoir particulièrement dangereux et dégradé.



Le coût global de cette opération financée par le fonds arabe de développement économique est de 63.232.406.910 ouguiya. La société mauritanienne des grands travaux exécutera ce projet prévu pour s’achever le 25 février 2022.



Parallèlement à cette cérémonie le premier ministre a présidé le lancement du programme multidimensionnel pour la sécurité routière confié à différents départements ministériels destiné à réduire les accidents de la route.













