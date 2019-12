Le PrÃ©sident Ghazwani reÃ§oit Salah Hanane (SOURCES)

Tawary - Le président du Parti Mauritanien pour l'Unité et le Changement (PMUC-Hatem), M. Saleh Ould Hanane a été reçu, ce lundi 9 Décembre, au palais présidentiel par le président mauritanien M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani.



L’entretien entre les deux hommes a duré plus d’une heure d’horloge, rapportent des sources. Et une source de préciser que cette visite entre dans le cadre des rencontres entre le président et l'opposition, mais d'autres sources évoquent des faits purement politiques.



Cela fait plus d’une décennie que le leader du parti Hatem milite activement dans les différents blocs de l’opposition (FNDD, FNDU,.....).



Comme ses compagnons de lutte, il a été contre le renversement du Président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdel Abdallahi et l’accession du président Aziz au pouvoir.



Il a marché à côté des grands leaders de l’opposition contre le régime de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.



En Juin 2003, l'ex-commandant Salah, collabora avec un groupe d’officiers de l’armée membres des cavaliers du changement pour faire bouger le pouvoir de l’ancien président Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya.













