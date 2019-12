Le PrÃ©sident Ould Cheikh El Ghazwani sâ€™entretient avec le leader de lâ€™APP

Tawary - Le président M.Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani a reçu, ce lundi 9 décembre, dans son bureau au palais président le leader de l’APP, M.Messaoud Ould Boulkheir, a-t-on appris de bonnes sources.



Les deux hommes se sont entretenus durant plus d’un quart d'heure et des sources ont rapporté que les discussions ont porté sur plusieurs sujets. Nous rappelons que le président depuis sa prise de fonction continue à rencontrer les chefs des partis politiques de l’opposition et de la majorité.



Selon des sources, le président reçoit les leaders des différents partis dans le but des concertations sur les questions relatives aux intérêts nationaux tout en respectant les positions politiques.













