Le prÃ©sident de lâ€™alternance dÃ©mocratique : Â«le prÃ©sident O. Abdel Aziz a mÃ©prisÃ© lâ€™opposition ses annÃ©es au pouvoirÂ»

Saharamédias - Le secrétaire général du parti alternance démocratique Sidi O. El Kory a déclaré lundi, lors d’un point de presse que les dix années de pouvoir du président Mohamed O. Abdel Aziz s’est illustrée par son mépris pour les partis politiques et le refus de composer avec eux.



Le président d’INAD a ajouté que la volonté affichée par le président Mohamed O. Cheikh Ghazouani depuis son investiture de communiquer et de se concerter avec l’opposition a trouvé oreille attentive auprès de celle-ci.



Bien que ce qui s’est passé jusqu’ici, a notamment déclaré O. El Kory, demeure formel il n’en demeure pas moins que l’opposition salue cette initiative du pouvoir de normaliser les relations entre les deux parties.



Interrogé à propos de la marche que l’opposition envisageait d’organiser pour demander une enquête sur la décennie de pouvoir du président Aziz, O. EL Kory a déclaré qu’il existe une concertation entre toutes les forces d’opposition et que le report de cette marche avait été décidé à la demande de certaines composantes de celle-ci.









