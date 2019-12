Me Ahmed Salem Ould Bouhoubeini en visite d'information Ã  Rosso

AMI - Le président de la commission nationale des droits de l'homme, Me Ahmed Salem Ould Bouhoubeini, a effectué, lundi, en compagnie de certains de ses collaborateurs, une visite d'information au niveau de la ville de Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, au cours de laquelle il a tenu une réunion avec le wali du Trarza, M. Moulaye Brahim Ould Moulaye Brahim et les autorités administratives et sécuritaires dans la wilaya.



Au cours de cette visite, le président de la commission nationale des droits de l'homme a aussi rencontré les instances de la société civile et les notables de la ville auxquels il a affirmé que la commission qu'il préside est une institution constitutionnelle indépendante qui a pour mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et de conseiller le gouvernement et le parlement dans le domaine des droits de l'homme, soulignant qu'elle adresse des rapports au gouvernement sur les questions qu'il lui soumet en matière des droits de l'homme.



Il a ajouté que le climat qui prévaut actuellement dans le pays est propice pour la discussion des problèmes posés, étant donné que les préoccupations du citoyen sont appuyées par les hautes autorités du pays.



Pour sa part, le maire adjoint de Rosso, M. Brahim El Val a loué cette visite qui, a-t-il dit, a permis certainement de connaître les problèmes posés avant d'exprimer l'espoir de voir ces derniers résolus dans les plus brefs délais.



Le président de la commission nationale des droits de l'homme a ensuite répondu aux questions des participants à la réunion avant d'effectuer des visites à la prison, au palais de justice, au centre hospitalier, à la brigade de gendarmerie, au commissariat de police, à la société des bacs de Rosso et à l'école de santé où il a écouté des explications détaillées présentés par les responsables.













