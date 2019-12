Le ministre de l'Ã©conomie reÃ§oit le prÃ©sident de l'Ã©tablissement islamique pour le dÃ©veloppement du secteur privÃ©

AMI - Le ministre de l'économie et de l'industrie, M. Cheikh El Kebir Moulaye Taher, a reçu en audience lundi à Istanbul, en Turquie, M. Eymen Emine Sijini, président de l'établissement islamique pour le développement du secteur privé relevant du Groupe de la Banque Islamique de Développement.



La rencontre a porté sur le financement de projets structurants dans les secteurs des mines et des hydrocarbures. Les deux hommes ont aussi passé en revue les moyens susceptibles d'impulser le secteur privé et de mobiliser les financements nécessaires à cela.



Le ministre a, par ailleurs, eu des rencontres avec des personnalités financières et économiques de haut niveau, en marge de la conférence pour les investissements organisée par la Turquie en collaboration avec l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) du 7 au 10 décembre 2019.



L'audience s'est déroulée en présence du directeur général des financements, des investissements publics et de la coopération économique, M. Mohamed Salem Ould Nany.













