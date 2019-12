Le centre pour les arts populaires reÃ§oit le prix du Collier de lâ€™Emir Mohamed ben Fehd [Photos]

Centre TERANIM - TERANIM pour les Arts Populaires a été honoré le jeudi 05 décembre 2019, Journée Internationale du Volontariat, en Égypte à travers le festival leyali elmedh par le prix du Collier de l’Emir Mohamed ben Fehd International dans le monde Arab.



Ce prix décerné sous le patronage de la ligue arabe et l’union arabe du volontariat, récompense la conservation du patrimoine.



Cette distinction est dédiée à tous les meddahas, aux amateurs de l’Elmedh et à tous les jeunes qui sont dans le domaine du volontariat et qui croient au projet de TERANIM et à tous les mauritaniens.



Ce prix est la récompense du travail volontaire des jeunes dans notre pays.



