Photoreportage : un soutien au financement des PME, prioritÃ©s dâ€™ABM et du Groupe AFD

AFD - A l’occasion des 40 ans du Groupe AFD en Mauritanie, Proparco et Attijariwafa Bank Mauritanie (ABM) ont signé deux garanties en perte finale qui couvriront un portefeuille total de prêts de 5,5 millions d’euros, permettront à la banque de renforcer son activité auprès des PME mauritaniennes.



Dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, et en Mauritanie en particulier, l’accès des petites entreprises au crédit bancaire reste très limité. En effet, plus de la moitié des PME mauritaniennes citent les difficultés d’accès au crédit comme le frein principal à leur développement.



Acteur clé du financement de l’entrepreneuriat et du secteur privé, ABM est depuis 2011 un partenaire majeur du Groupe AFD en Mauritanie. Pour soutenir l’engagement d’ABM auprès des PME, Proparco lui octroie aujourd’hui deux garanties de portefeuilles qui lui permettront d’améliorer le profil de risque de ses opérations.



La première garantie, de type ARIZ, est destinée aux prêts de 10 000 à 300 000 euros dans un grand nombre de secteurs de l’économie mauritanienne.Un portefeuille de 3 millions d’euros de prêts accordés par ABM aux PME sera garanti par Proparco.



La seconde garantie,de type EURIZ, vise plus spécifiquement des secteurs à fort impact social ou sociétal. Les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’éducation et de la santé seront ainsi directement ciblés. Un portefeuille de2,5 millions d’euros de prêts, d’un montant de 5 000 à 1 000 000 euros chacun, seront garantis par Proparco.Le mécanisme de garantie EURIZ bénéficie du soutien de l’Union Européenne (UE) et du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).



Au total, près de 140 petites et moyennes entreprises mauritaniennes devraient bénéficier de ces 2 garanties au cours des prochaines années.



Ces deux projets entrent dans le cadre de ChooseAfrica, l’initiative de la France pour les start-up et PME en Afrique.



Lancée en mars 2019 et mise en œuvre par le Groupe AFD, ChooseAfrica consacrera près de 2,5 milliards d’euros sous forme de prêts, de prises de participation ou de garanties au financement et à l’accompagnement de 10 000 entreprises africaines d’ici 2022.



Le groupe AFD, un acteur engagé pour soutenir le secteur privé mauritanien avec de nouveaux projets, notamment pour les partenariats public-privés.



Au cours des 40 années de présence en Mauritanie, le groupe AFD s’est attaché à soutenir la volonté politique de faire jouer pleinement aux entreprises privées un rôle « clé » pour favoriser la diversification de son économie et soutenir une croissance inclusive. Le groupe AFD a ainsi pu financer directement le secteur privé grâce à sa filiale Proparco en particulier ; mais l’AFD a aussi accompagné la mise en place de politiques sectorielles ou de grands projets publics structurants et utiles pour le secteur privé.



Et c’est dans le cadre de la nouvelle loi « Partenariats Public-Privés » (PPP) formalisée récemment, qu’Expertise France, membre du groupe Agence Française de Développement, va signer dans les prochains jours une convention d’assistance technique avec le Ministère de l’Economie et de l’Industrie afin de renforcer la Cellule PPP.



Institution financière publique et solidaire, l'AFD est l’acteur central de la politique de développement française. Nous nous engageons sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans nos territoires d'Outre-mer ainsi que dans les pays en développement et les pays émergents, en conformité avec les objectifs de développement durable (ODD) et les priorités de l’action extérieure de la France.



Présents dans 109 pays via un réseau de 85 agences, nous accompagnons aujourd'hui plus de 3600 projets de développement.



Filiale du groupe AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient.



Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation... Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique.



