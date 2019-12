Seyedna Ali et BoÃ¯diel convoquÃ©s dâ€™urgence au Palais prÃ©sidentiel

Essahraa - Le président et le vice-président du Comité Directeur Provisoire (CDP) du parti de l’Union Pour la République (UPR), au pouvoir, en l’occurrence Seyedna Ali Ould Mohamed Khouna et Boïdiel Ould Houmeid ont été convoqués mercredi 11 décembre courant au Palais présidentiel à Nouakchott.



La rencontre des leaders du CDP avec le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani s’inscrit dans le cadre des rebondissements liés à la préparation du Congrès national du parti, prévu dans deux semaines environ.



Ould Mohamed Khouna est rentré du Mali après avoir participé à la conférence de la Sogem dont il est le président du Conseil d’Administration.



Seyedna avait tenu avant son départ en direction de Bamako une conférence de presse au cours de laquelle, il a recommandé le recours aux statuts de l’UPR pour dénouer la polémique qui secoue le Parti au pouvoir quant à sa référence.



Boïdiel avait était reçu quant à lui dernièrement par le président Ghazouani au palais ocre.













