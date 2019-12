Ould Abdel Aziz rencontre Boydiel et Seydina Ali

Al-akhbar - L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a rencontré mardi 10 décembre courant, le président et le vice-président du Comité Directeur Provisoire (CDP) du parti de l’Union Pour la République (UPR), au pouvoir, en l’occurrence Seyedna Ali Ould Mohamed Khouna et Boïdiel Ould Houmeid.



La rencontre qui a duré plusieurs heures n’a toutefois pas révélé ses dessous, ont indiqué des sources.



Un tête-à-tête qui intervient dans un contexte politique caractérisé par des tiraillements qui minent l’UPR et qui ont continué à persister depuis la réunion présidée par Ould Abdel Aziz, quelques jours après son retour de l’étranger à Nouakchott.



Par Al-akhbar,

Traduit de l'Arabe par Cridem













