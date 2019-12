Mauritanie : sit-in des professeurs du secondaire pour demander lâ€™amÃ©lioration de leurs conditions

Sahara Médias - Des dizaines de professeurs de l’enseignement secondaire et technique ont organisé ce mercredi un sit-in devant les locaux du ministère de l’éducation dans le cadre de leur mouvement de grève entamé hier pour demander l’amélioration de leurs conditions.



Les manifestants scandaient des slogans demandant l’ouverture d’un dialogue autour de leur plateforme revendicative demandant l’amélioration de leurs conditions matérielles et morales en augmentant leurs salaires, leurs indemnités et en leur octroyant des logements décents.



Le secrétaire exécutif de la coordination pour la défense de l’enseignant Ahmed Mahmoud O. Beïlah a déclaré que le mouvement a été progressif, ayant commencé par des arrêts de cours limités, suivi de sit-in devant les directions régionales à l’intérieur du pays avant la grève entamée mardi et qui doit durer trois jours.



Dans une déclaration faite à Sahara Medias O. Beïlahi a dit que l’objectif de ce mouvement est d’obliger le ministère concerné à ouvrir un dialogue sérieux avec les professeurs à propos de la plateforme revendicative après avoir épuiser toutes les tentatives d’ouvrir un dialogue avec le ministère.



Il a réaffirmé la détermination de leur coordination à poursuivre son mouvement tant que le ministère n’aura pas répondu favorablement à ses doléances.









