Le ministre de l'Ã©quipement tient une sÃ©ance de travail Ã  Dakar avec le directeur gÃ©nÃ©ral de l'ASECNA

AMI - Le ministre de l'équipement et des transports, M. Mohamedou Ahmedou M'Haimid a tenu mercredi, en marge de la réunion ministérielle des pays membres de l'ASECNA qui se tient à Dakar, une séance de travail avec le directeur général de l'ASECNA.



A cette occasion, le ministre a réitéré l'appui du gouvernement mauritanien à tous les projets de l'ASECNA visant à développer les activités de cette agence qui intéressent les systèmes essentiels et l'amélioration des salaires des travailleurs.



Les deux parties ont aussi abordé plusieurs questions d'intérêt commun dans le domaine de la coopération bilatérale.



Le ministre a en outre exprimé au cours de la rencontre le désir de la partie mauritanienne de voir l'ASECNA apporter une assistance pour la réhabilitation des aéroports de Nouadhibou, Atar et Néma, notamment en ce qui concerne l'éclairage et les équipements de navigation dans ces aéroports ainsi que le contrôle des mesures d'approche et d’atterrissage.



Il a souhaité aussi que l'ASECNA comble le déficit constaté dans les contrôleurs aériens et en matière de formation dans les différents domaines de l'aviation civile et qu'elle contribue au règlement de la situation de certains travailleurs et étudiants sortant des écoles de l'ASECNA.



Pour sa part, le directeur général de l'ASECNA s'est félicité de la position du gouvernement mauritanien soutenant le programme de réforme de l'Agence, rappelant les mesures prises pour renforcer la coopération dont la dernière en date était la formation de 15 étudiants mauritaniens dans les différents domaines de l'aviation civile et l'action en cours pour combler le déficit en contrôleurs aériens avant de s'engager à répondre à toutes les autres demandes à ce sujet dans les plus brefs délais dans l'intérêt de la coopération existant entre les deux parties.



La rencontre s'est déroulée en présence du conseiller technique du ministre chargé de l'aviation civile, M. Mohamed Hdhana et du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation civile, M. N'Gaidé Abdallahi Abass.









