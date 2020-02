Politique : le bureau exÃ©cutif de lâ€™UFP fixe la date de son 4e CongrÃ¨s gÃ©nÃ©ral

Tawary - Le bureau exécutif du parti Union des Forces de Progrès a annoncé, ce samedi 8 février, lors d'une session politique extraordinaire tenue, à Nouakchott, que les travaux du quatrième congrès général sont prévus, les 3,4 et 5 avril prochain.



Cette décision a été annoncée lors d'une présentation faite par le député à l’assemblée nationale, M.Khalil Ould Dedde sur le déroulement de la campagne d’implantation et de sensibilisation pour le congrès.



Et une source au sein de cette instance de préciser que le parti s’est largement implanté dans le pays.



De ce fait, les préparatifs du congrès vont bon train et le président de la commission de préparation, M.Bâ Moussa Sidi, a précisé que toutes les dispositions sont prises pour l’organisation du congrès et sa réussite. Il a ajouté que tout ce qui est prévu est déjà acquis.



Nous rappelons que cette réunion a eu lieu au moment, où, l’autre camp adverse dirigé par la députée Kadiata Malick Diallo, Mohamed Moustapha Bederdine et Hacen Soumaré, tenait sa conférence de presse et a qualifié « le congrès de liquidation de l’UFP et de la politique de la direction du parti de déviation grave ».



Selon les observateurs, le congrès va se tenir dans une période de crise politique au sein de cette formation politique de l'opposition et qui s'est soldée par une division au sein de son bureau exécutif et de ses militants.



Par R.Fall













