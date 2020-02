Mauritanie-Chine- Coronavirus: Les exportations de la Snim vers la Chine diminuÃ©es

Mauriweb - La concentration des autorités chinoises visant à faire face à la pandémie du Coranavirus a négativement impacté les importations du géant asiatique dont l'économie tournerait désormais au ralenti.



La Mauritanie ainsi que d'autres clients africains, fournisseurs de fer à la Chine auraient vu leurs exportations diminuées ces derniers jours; la demande du métal par la Chine ayant drastiquement chuté de 8% au moins.



Une situation qui risquerait d'avoir un effet négatif sur le bilan commercial de la Snim traversant aujourd'hui les prémices d'une contestation sociale liée à une réduction des effectifs et aux primes de production qui a avoisiné les 12 millions de tonne en 2019.



Sur l'ensemble de ses exportations, en 2019, la Mauritanie, rappelle-t-on, a exporté plus de 30% (dont 14 pc de produits de la pêche et 16% en minerais) vers la Chine.



