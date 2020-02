50 orpailleurs arrÃªtÃ©s par lâ€™armÃ©e dans la zone interdite de Cheguatt

Al-wiam - L’armée mauritanienne a arrêté 60 orpailleurs environ dans la région de Cheguatt, dans le nord-est du pays, près de la frontière malienne, alors qu’ils prospectaient dans cette zone interdite, ont révélé des sources.



Les personnes interpellées, qui se déplaçaient à bord de 10 véhicules Tout-terrain et sur lesquelles avaient été trouvées des pierres précieuses, ont été acheminées vers Zouerate, la capitale de l’Inchiri en perspective de leur jugement, indique-t-on.



Le groupe arrêté est suspecté d’infiltration illégale dans la zone fermée à des moments précis, avant de se cacher dans des secteurs voisins inaccessibles en raison de leur relief impraticable.



Cheguatt fut longtemps abandonnée aux trafiquants d’armes, de drogue et de cigarettes.



Des groupes terroristes y avaient aussi fait leur apparition avant d’être suivis plus récemment par les orpailleurs, lesquels y ont découvert d’importantes quantités de métaux rares dont l’or.



Mais depuis qu’elle a déployé ses troupes dans cette région interdite, l’armée a libéré le secteur des vecteurs du banditisme et devenu le maître des lieux.













