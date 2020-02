Soif Ã  BoghÃ©

Terroir Journal - Depuis deux semaines voire plus, la ville de Boghé et certaines localités environnantes dépendantes de l’eau distribuée par la société nationale d’eau (SNDE) endure l’épreuve difficile de manque du liquide précieux.



La pompe des forages situés dans la zone de M’Balladji est tombée en panne. Un seul forage reste opérationnel, celui de la SONADER qui dessert la moitié de la population de Boghé, estimée à plus de 50 mille habitants.



Il faut veiller jusque tard dans la soirée entre 00 heure et 5 heures du matin pour trouver de l’eau. Certaines zones situées dans les bas fonds, tels les quartiers de Boghé Escale ou de Boghé Dow parviennent à trouver le liquide précieux.



Et les femmes se bousculent pour faire la queue devant les robinets de certaines maisons pour espérer remplir leurs bidons ou bassines après de longues heures d’attentes.



De passage ce matin au siège de la SNDE, le chef d’agence Slame, nous montre une pompe toute neuve envoyée par la direction générale. A l’en croire, cette pompe sera installée dans les prochaines heures par une équipe technique qui est en cours de route.



Le tout nouveau chef d’agence s’offusque du fait que certaines populations de Boghé, abonnées ne boivent pas l’eau fournit par la SNDE et réclament encore la réparation de la panne. En plus, poursuit Slame, bons nombre d’abonnés de la SNDE, estimée à plus de 2000 parmi cette population s’adonnent à la fraude pour accéder à ce liquide précieux.



Les vendeurs d’eau se frottent les mains en cette période de rareté d’eau. S’agissant des perspectives, le patron de la boite annonce que l’édile de la ville travaillerait avec la direction générale sur une solution provisoire consistant notamment au raccordement du réseau de la ville au forage situé dans la localité de Daghcec à 6 km sur l’axe menant Boghé à Kaédi.



En attendant, un financement pour installer une usine de traitement de l’eau du fleuve.













