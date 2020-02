Nouadhibou sâ€™offre le scalp de Tevragh ZeÃ¯na

RIM Sport - Ce lundi 10 février 2020, FC Nouadhibou a fait subir au FC Tevragh Zeïna Arsenal sa première défaite de la saison lors d’une rencontre en retard de la premième journée de Super D1, au cours d’une rencontre époustouflante.



Réputés pour leur combativité et leur mental d’acier, les Galactiques ne sont pas parvenus à revenir à hauteur des Orange, suite à la réalisation de Hemeya Tanjy( 72′SP). En dépit de l’expulsion de Hassan Boilil( 77’), les poulains de Njoya ont gardé leur cage intacte.



Aucune incidence au classement en dépit de ce revers.Le FC Tevragh-Zeina conserve son fauteuil de leader avec 31 points, talonnés par l’ASAC Concorde et la Kédia. Le FC Nouadhibou grimpe à la septième place, avec 18 points (+6) et 5 matchs en retard à jouer.













