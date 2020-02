Football: Un audit rÃ©vÃ¨le des transactions financiÃ¨res suspectes au sein de la CAF

Mauriweb - Une enquête sur la Confédération africaine de football (CAF) a révélé des informations indiquant que des dizaines de millions de dollars avaient été détournés.



Un audit de l'instance dirigeante du football en Afrique a révélé des millions de dollars d'irrégularités financières, une évolution qui menace de faire baisser son leadership après plus d'un an de troubles dans l'organisation en difficulté.



Le conseil d'administration de l'organe directeur, la Confédération Africaine de Football, ou C.A.F., a accepté l'année dernière un examen indépendant de ses opérations au milieu d'accusations d'actes répréhensibles financiers formulées par un groupe d'anciens dirigeants de l'organisation basée au Caire.



Son président, Ahmad Ahmad, fait également l’objet d’une enquête éthique de la part de l’organe directeur mondial du football, la FIFA, et des autorités françaises.



Un rapport de 55 pages du cabinet d'expertise comptable PWC, engagé pour auditer la confédération, brosse un tableau sombre qui risque de conduire à des demandes d'action rapide contre les dirigeants de la confédération.



Les auditeurs ont constaté des problèmes dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne la distribution de millions de dollars de fonds de développement du football envoyés à l'organisme de football africain par la FIFA.



Le rapport mentionne également les paiements pour les cadeaux et, dans au moins un cas, pour l'organisation des funérailles.



"J'ai été choqué et consterné, bien que mes craintes soient maintenant confirmées", a déclaré Musa Bility, un ancien directeur du football au Libéria qui avait demandé l'audit en mai avant d'être banni par la FIFA pour détournement de fonds pour le football, des allégations qu’il avait niées.



Le rapport a rappelé une fois de plus les défis pour la bonne gouvernance du football mondial, secoué en 2015 lorsque les États-Unis ont porté une accusation de grande envergure qui exposait en détail les accusations de décennies de corruption et d'actes répréhensibles de la part de certains des plus hauts dirigeants du sport.



Le résumé analytique du rapport de PWC, obtenu par le New York Times, décrit une multitude d'informations troublantes. Les auteurs du rapport ont écrit que "des éléments potentiels de mauvaise gestion et d'abus de pouvoir potentiels ont été découverts dans des domaines clés des finances et des opérations de la C.A.F."



https://www.nytimes.com/



