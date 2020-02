Signature prochaine de lâ€™accord mauritano-sÃ©nÃ©galais pour lâ€™exploitation du gaz du champ commun

Sahara Médias - Le ministre mauritanien du pétrole, de l’énergie et des mines, Mohamed O. Abdel Fetah s’est rendu lundi à Dakar où il doit superviser ce mardi la signature de l’accord pour la vente et l’achat de la première phase du projet gazier « grande tortue-Ahmeyime » commun aux deux pays.



Ce champ gazier est le plus important dans la région ouest africaine et dont la réserve est estimée à 450 milliards de mètres cubes.













