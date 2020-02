Nomination d'un Directeur GÃ©nÃ©ral de la SÃ©curitÃ© ExtÃ©rieure et de la Documentation

Saharamédias - La présidence de la république a publié ce mardi un décret consacrant la nomination du général Hanena O. Henoun au poste de directeur général de la sécurité extérieure et la documentation.



Le nouveau directeur général de la SED occupait jusqu’à jeudi dernier le poste de secrétaire général du ministère de la défense nationale, qu’il a cédé à son prédécesseur au poste qui lui a été confié aujourd’hui.



Le gouvernement mauritanien avait effectué jeudi dernier le plus important mouvement au sein des administrations depuis l’arrivée au pouvoir du président Mohamed O. cheikh Ghazouani.













