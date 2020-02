Demba SALL, victime des Ã©vÃ©nements post Ã©lectoraux, se rend en France pour ses soins

CVE - La Coalition Vivre Ensemble (CVE) a le plaisir d'informer l'opinion que M. Demba SALL, victime des événements post électoraux de juin 2019 (main amputée) a trouvé son visa pour la France et une prise en charge totale qui lui permettront de subir des soins médicaux corrects dans un hôpital à Paris.



Le président de la CVE, Dr KANE Hamidou Baba qui n'a ménagé aucun effort pour l'évacuation sanitaire de Demba SALL à l'étranger, les cadres et sympathisants de la Coalition Vivre Ensemble remercient chaleureusement les autorités étatiques, les services consulaires de l'ambassade de France et toutes les bonnes volontés qui se sont impliquées dans la réussite de cette opération qui clôt, par ailleurs, un épisode douloureux des élections présidentielles de juin 2019.



La CVE souhaite un bon voyage à Demba SALL et un traitement à la hauteur de ses espérances.



Nouakchott, le 11 février 2020



Commission com de la CVE