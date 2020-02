RÃ©union du comitÃ© interministÃ©riel chargÃ© du suivi de la rÃ©forme du secteur des TICs

AMI - Le comité interministériel chargé du suivi de la réforme du secteur des technologies de l’information et de la communication (TICs), en application des engagements du Président de la République, M.Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, relatifs au développement des infrastructures numérique en tant que pilier essentiel pour la réalisation des objectifs du développement durable, s’est réuni, mardi à Nouakchott, sous la présidence du Premier ministre, M.Ismaïl Bedda Cheikh Sidiya.



A cette occasion, le comité a passé en revue les principales activités programmées dans le cadre de la stratégie nationale pour la mise en place une d’une société de l'information. En particulier, il s'est concentré sur les aspects liés à la nécessité de :



-Promouvoir l'internet haut débit, en développant le réseau national de fibre optique, et en facilitant l'accès complet des citoyens aux informations et leur utilisation sûre et rapide ;



-Œuvrer à la réduction du coût de la généralisation des réseaux à haut débit, à accélérer le développement et à faciliter la communication et les transactions aux niveaux local et externe



- Encourager le partage et la rationalisation des coûts de mise en place et de gestion des infrastructures de communication entre les différents acteurs ;



-Établir un mécanisme de contrôle de l’excédent numérique chez les grands producteurs du haut débit à grande échelle, et s'assurer qu'il est commercialisé pour servir les objectifs de développement global ;



--Renforcer l'arsenal juridique lié à la promotion et à la protection numérique, conduisant à l’instauration d’un climat de confiance numérique qui protège les libertés et les transactions fondamentales des individus, et contribue à renforcer la sécurité nationale du pays.



Le comité interministériel a confié a une équipe multidisciplinaire la mission d’élaborer une feuille de route définissant les meilleurs voies et moyens pour l’application de ces dispositions et l’atteinte des objectifs escomptés.



Le Premier ministre a, enfin, appelé l’équipe à accentuer son travail sur les réformes programmées dans le domaine des TICs, afin d’améliorer la qualité du service numérique dispensé aux citoyens, et de faire en sorte qu’il contribue à l’amélioration de leurs conditions de vie et à leur participation active à la renaissance inclusive et durable du pays.













