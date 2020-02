Un rÃ©seau de trafic de drogue entre le Mali, le SÃ©nÃ©gal et la Mauritanie dÃ©mantelÃ© au nord-ouest du SÃ©nÃ©gal

Leral - Un redoutable réseau de trafic de drogue a été démantelé, jeudi dernier par les pandores de la Brigade du village de Potou situé dans la région de Louga. D’après le quotidien "SourceA", les hommes en bleu ont saisi nuitamment 25 kg de chanvre indien et interpellé deux présumés dealer, Mamadou Sow et Mohamed Sylla.



La drogue en provenance du Mali devrait passer au Sénégal avant d’être convoyée en Mauritanie. Un Malien, chauffeur de camion de profession, ravitaillait Mamadou Sow en chanvre indien. Ce dernier remettait ladite commande à Mohamed Sylla, qui, à son tour, est chargé de la convoyer à Saint- Louis à bord des transports en commun.



Arrivée à destination, un autre membre de ladite mafia acheminait la drogue vers la Mauritanie, à l’aide d’une pirogue. Mais la brigade de gendarmerie de Potou a fait échouer le plan des dealers.



Selon toujours "SourceA", les pandores sont actuellement aux trousses des autres membres du réseau. Les mis en cause interpellés ont été déférés hier au parquet de Louga, pour trafic international de drogue, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.



Mamadou Sow et Mohamed Sylla risquent gros parce qu’ils filent directement vers la Chambre criminelle.



----



Titre : choix de la rédaction de Cridem













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité