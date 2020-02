Les habitants du quartier

Adrar-Info - Des centaines d’habitants du quartier "Poche10" ont manifesté ce matin mercredi 12/02/2020, devant le palais présidentiel, appelant le président de la République Mohamed Ould Al-Ghazwani à être juste et à intervenir afin de lever l’injustice qui les frappe et d’indemniser leurs pertes subies.



Les manifestants ont déclaré, qu’il y a des mois, le Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire a démoli leur quartier, sans avertissement sous prétexte qu’ils n’ont pas de permis d’occuper, ce qui a entraîné des pertes matérielles importantes pour des dizaines de résidents qui avaient construit des maisons dans le quartier, avant cette démolition injustifiée.



Les manifestants ont lancé des slogans appelant le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani, à intervenir pour résoudre le problème des habitants du quartier, et à désigner un comité pour ré-exproprier les terres confisquées injustement et agressivement, ont-ils déclaré.



Les manifestants ont exprimé l’espoir que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwany, répondrait à leurs demandes et interviendrait directement pour mettre fin aux souffrances des habitants du quartier.



Source : http://zahraa.mr/node/22714



Traduit par adrar.info













