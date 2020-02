Les USA disposÃ©s Ã  travailler avec le prÃ©sident Ghazouani, selon un haut responsable amÃ©ricain

Sahara Médias - Le secrétaire d’état américain adjoint chargé des affaires politiques David Hill a déclaré que les Etats Unis d’Amérique aspirent à travailler avec le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani dès qu’il prendra la présidence du G5 Sahel, dès la fin du mois de février lors d’une conférence qui se tiendra à Nouakchott.



Le responsable américain a déclaré, à l’issue d’une audience avec le président Ghazouani que le partenariat sécuritaire était l’un des plus importants piliers de la coopération entre les deux pays, avant d’ajouter que les USA appuient les efforts déployés par la Mauritanie et les autres pays de la région dans me cadre bilatéral et dans le cadre du G5 pour consolider la sécurité et le développement économique dans la région.



Hill a encore dit que la région du Sahel fait face à d’importants défis qui menacent sa sécurité, sa stabilité, sa démocratie et son développement économique, une situation qui demande des solutions proprement africaines.



« Nous comptons sur la Mauritanie pour jouer ce rôle pionnier afin d’aider à développer les solutions et compter par la suite sur les Etats Unis en tant que partenaire.



Le responsable américain a révélé, que dans la cadre de ce partenariat, les manœuvres FLINTLOCK commenceront la semaine prochaine, des manœuvres qui doivent renforcer « nos capacités à travailler avec nos alliés au Sahel afin de faire face à la menace croissante de l’extrémisme ».



David Hill s’est réjoui de visiter la Mauritanie, dernière étape de sa tournée dans les pays du Sahel, une tournée destinée à exprimer l’inquiétude des USA face l’instabilité croissante dans la région.









