Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit les lettres de crÃ©ance du nouvel Ambassadeur du SÃ©nÃ©gal

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a reçu aujourd'hui mercredi au Palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de Son Excellence M. Moustapha N’Dour, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la République islamique de Mauritanie.



Le président de la République a accordé, à cette occasion, au diplomate sénégalais une audience à laquelle a assisté le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens à l'étranger.



A l’issue de l’entrevue, le diplomate sénégalais a fait une déclaration à l'agence mauritanienne d'information dans laquelle il a précisé:



"Je suis ici en Mauritanie pour présenter les lettres de créance aux termes desquelles le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal m’a accrédité auprès de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie.



Je lui ai transmis au cours de l’audience les salutations sincères de son frère et ami le Président Macky Sall.



Avec Son Excellence, j'ai discuté de la confiance mutuelle qui existe entre les deux pays, qui partagent les mêmes valeurs de paix et de démocratie.



Son Excellence le Président Macky Sall m’a honoré de cette mission qui consiste à œuvrer à consolider et à renforcer les relations déjà solides en raison de multiples facteurs dont les liens de sang, de la parenté, du voisinage et de l'histoire commune.



Le partenariat entre les deux pays est multisectoriel et couvre de nombreux domaines. Et je m’attellerai, au cours de ma présence ici, à faciliter les conditions de séjour de la colonie sénégalaise résidant en Mauritanie.



Son Excellence le Président m'a assuré de son soutien dans ma mission et, à cet égard, je compte sur l'approche des deux pays fondée sur le dialogue et la concertation. Je souhaite davantage de prospérité et de progrès à la Mauritanie et à son peuple frère."



La cérémonie de remise des lettres de créance s’est déroulée en présence MM :



- Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur ;



- Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de Cabinet du Président de la République ;



- Izidbih Ould Mohamed Mahmoud, conseiller diplomatique à la présidence de la République ;













