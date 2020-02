Mansour KÃ©bÃ© et KhadijÃ©tou Mint Ismail exposent leurs Å“uvres Ã  la galerie de la BNM [Photoreportage]

Cridem Culture - Les plasticiens, Mansour Kébé et Khadijétou Mint Ismail, exposent leurs œuvres à la galerie de la Banque Nationale de Mauritanie (BNM).



L’exposition s’est ouverte ce jeudi 13 Février, elle est à découvrir jusqu’au 24 Février. Dans un mot qu’il a lu aussi au nom de Khadijétou Mint Ismail, Mansour Kébé a salué le rôle de la Banque Nationale de Mauritanie (BNM) dans la promotion des arts en Mauritanie, l’accompagnement des artistes, des hommes et femmes de culture.



Cette exposition met en valeur deux artistes, deux concepts, deux visions mais qui se retrouvent sur l’essentiel : l’humain dans toute sa splendeur, du vécu au quotidien des uns et des autres, à l’alerte des fléaux qui menacent la stabilité du monde.



En voici un aperçu….



Par Cridem Culture



---







Avec Cridem, comme si vous y étiez...