Trois personnes tuÃ©es dans un accident de circulation sur la route dâ€™Akjoujt

Tawary - Trois personnes ont été tuées et d’autres blessées dans un accident de circulation sur la route d’Akjoujt, a-t-on appris de bonnes sources.



Les personnes étaient à bord d’un bus de transport interurbain qui venait de Zouerate (Tiris-Zemour) et se dirigeait vers Nouakchott. L’accident dramatique s’est produit, samedi 15 février, peu avant le crépuscule, dit-on. Et une source parmi les passagers qui a préféré garder l'anonymat, a confié à notre reporter, que le bus s'est renversé à 70km d'Akjoujt.



Le chauffeur roulait à une grande vitesse, ajoute notre source. Les blessés ont été évacués au Centre hospitalier d’Akjoujt pour des soins appropriés.