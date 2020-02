Oum Lahyath : Les eleveurs mÃ©contents rejettent la proposition du maire etâ€¦ (exclusif )

Adrar Info - La commune d’Oum Lahyath dans le Hodh El Gharbi vit les prémices d’une crise politique et sociale entre le maire et certains groupes sociaux de la municipalité.



Le premier ayant délibérément fait, au ministère de l’Intérieur, une proposition de 4 points de vente des aliments de bétail, que les éleveurs jugent discriminatoires.



Un certain nombre de notables de la région ont appelé à une réunion d’urgence, vendredi prochain (au marché central), pour discuter de la question et pour alerter les autorités administratives avant toute décision sur le terrain, de la proposition du maire, qu’ils ont qualifiée de « discriminatoire et politisée ».



Selon des fuites qui ont circulé vendredi dernier, le maire a décidé, sans consulter le conseil municipal, de soumettre une proposition au ministère de l’Intérieur, consistant à ouvrir des points de vente des aliments de bétail, dans les zones où résident ses soutiens politiques et exclure plusieurs autres localités considérées comme le véritable resersoir du bétail, dans la municipalité et qui sont les zones les plus touchées par la sécheresse, en plus du fait qu’elles sont relativement éloignées de tous les centres urbains.



Selon les éleveurs, les quatre points roposés par le maire sont : Oum Lahyath, Andreinaya, Al Madhloum, Oum Lahbal.



Deux de ces points de vente ne sont séparés que par un kilometre de route. Le premier a été attribué au village du maire, le second au village natal du maire adjoint, son allié politique, le troisième est revenu à la localité de Al Madhloum où résident les soutiens politiques du maire, tandisque le quatrième a été laissé à plus de 20 bourgades villageoises réparties dans la région (Oum Lahyadh, le centre et les environs).



Vendredi dernier, des notables de plusieurs villages importants de la municipalité ont appelé à une révision de la proposition du maire, encore que la plupart des conseillers municipaux ont nié en être au courant.



Les villages touchés par la sécheresse et politiquement sanctionnés par l’administration locale incluent : Akdernit .. Ighatha .. laoueyna .. Kenyou .. Hassi Mohamed El-Taher .. Hassi Ehl Regad. Sans oublier ceux qui se trouvent dans les environs comme Hasasi Badi, Ajoueyr, Al-Malazam, Boubreika, El Varoua et Teyarit, des zones qui n’ont depuis longtemps bénéficié d’aucune ingtervention du gouvernement.



Les habitants de la région réclament l’ouverture, prés d’eux, d’un point de vente parmi ces quatre proposés, ou l’ouverture d’un cinquième et demandent à mettre fin à la discrimination fondée sur l’appartenance politique ou la position personnelle vis à vis des candidats potentiels qui dirigeraient la commune.



Source : http://zahraa.mr/node/22760



Traduit par adrar.info













