CommuniquÃ© de presse : Le PrÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale reÃ§oit les Associations culturelles nationales

Fooyre Bamtaare - Suite à la publication par la Coordination des Associations culturelles pulaar sooninke et wolof (ARPRIM, APCLS, APROLAWO) d’une déclaration relative à l’usage des langues nationales au parlement, le Président de l’Assemblée nationale a reçu, à son initiative, les présidents desdites associations, le mardi 11février 2020.



Au cours de cette rencontre, il a tenu à apporter des éclaircissements sur certains points contenus dans la déclaration, notamment le sens de la décision, et sa volonté de combler les insuffisances relevées.



Les présidents des trois associations ont exprimé leur reconnaissance au Président de l’Assemblée pour l’initiative de la rencontre, et ont exprimé leur disponibilité à apporter leur contribution pour tout ce qui se rapporte à la promotion des langues nationales, ainsi qu’à l’ouverture au reste du monde par l’usage d’autres langues.



Ils ont promis, le moment venu, de remettre au Président, le plaidoyer relatif à l’officialisation de toutes nos langues nationales, élaboré par la Coordination des Associations culturelles pulaar, sooninke et wolof.



Nouakchott, le 17/02/2020



Le Bureau de la Coordination













