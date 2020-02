Flintlock 2020, qui dÃ©bute ce lundi, n'Ã©chappe pas Ã  la menace du coronavirus

Ouest-France - La fièvre monte au sein des contigents engagés dans l'exercice Flintlock 2020. Mais pas à cause du coronavirus. Pourtant, tous les participants passent le test, comme ce soldat sénégalais du 72e bataillon d'infanterie motorisée, déployé à Kaedi (région du Gorgol), dans le sud de la Mauritanie (photo U.S. Army photo by Spc. Wheeler Brunschmid).



Environ 1 600 militaires issus des armées de 34 pays africains et leurs partenaires américains et européens prendront part à cet exercice organisé dans plusieurs sites en Mauritanie (Atar, Nouakchott et Kaédi) et au Sénégal (Thiès), de ce lundi 17 au 28 février. La cérémonie d'ouverture aura lieu à Atar.



A noter que la Special Operations Surgical Team (SOST), la nouvelle équipe chirurgicale d’opérations spéciales néerlandaise sera déployée pour la première fois lors de Flintlock 2020.



Les partenaires internationaux comprennent l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la République tchèque, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité