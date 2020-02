Macky Sall en Mauritanie pour une visite officielle de 48 heures

La Vie Sénégalaise - Le Chef de l’Etat Macky Sall se rend en Mauritanie ce lundi pour une visite officielle de 48 heures. L’As croit savoir l’objet du déplacement de Macky Sall.



Selon le journal, il sera évidemment question de pétrole, de gaz et de pêche. Le Président devra aussi s’entretenir avec son homologue de sécurité, notamment les crises politiques en Gambie et en Guinée-Bissau.



La visite de Macky Sall devrait permettre de trouver des points de convergence à un problème qui est fréquemment source de tensions dans cette zone frontalière où se situent, en off shore, les gisements gaziers, d’une importance capitale pour les économies des deux États.