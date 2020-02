66% des femmes mauritaniennes souffrent de MGF et 15% de mariages prÃ©coces, dit Atikatou Dieng

Agence Alwiam d'informations - L'économiste Atikatou Dieng a créé une ONG spécialisée dans la promotion de l'autonomisation des filles et des femmes dans son pays la Mauritanie, où 66% souffrent de mutilations génitales féminines, 15% sont mariées avant l'âge de 18 ans.



«Nous allions leur demander ce qu'ils savaient faire et certains nous ont dit qu'ils avaient teint leurs vêtements, d'autres fait des tresses ou des bracelets. Nous les aidons à développer ces activités et à être indépendantes, mais parfois il s'agit simplement de leur apprendre à lire ou à écrire », explique Atikatou Dieng, une militante qui a décidé de promouvoir l'autonomisation des filles et des femmes à travers une ONG en Mauritanie.



Ce pays de 3 millions d'habitants dans lequel 66% des femmes souffrent de mutilations génitales et 15% sont mariées avant l'âge de 18 ans.



«En Mauritanie, la soumission des femmes à une position d'infériorité persiste et se perpétue avec des mutilations génitales féminines ou des mariages précoces», mais aussi, explique Dieng, avec la pénurie de femmes dans les cas où des décisions sont prises, le manque d'accès à la terre ou d'analphabétisme.



Dieng a pu terminer toutes ses études en Mauritanie. Économiste de formation, elle s'est spécialisée dans le genre.



«J'ai commencé à travailler dans le développement rural puis, après avoir passé plusieurs années, j'ai été consultant pour les agences des Nations Unies», lorsque j'ai constamment discuté avec mes collègues de la situation des femmes et des filles dans leur pays.



En 2018, elle a décidé de créer Alliance Citoyenne, une ONG qui agit de deux manières: elle élabore des réflexions qu'elle adresse au gouvernement pour trouver des solutions aux inégalités de genre et agit sur le terrain, en fournissant des formations, du matériel ou des fonds économiques.



Elle travaille également en tant que responsable de l'éducation des citoyens et est membre du G5 Sahel Women's Forum.



«Le plus important est que les filles puissent être formées pour que leur situation s'améliore», explique Dieng, qui affirme que la Banque mondiale a précisé que les femmes en Mauritanie sont un élément essentiel de la croissance économique du pays et qu'une plus grande égalité «peut stimuler la productivité. " Mais elle s’intérroge: "Comment atteindre l'égalité si les filles quittent l'école quand elles sont trop jeunes?"



En Mauritanie, 49% des femmes ne savent ni lire ni écrire et dans l'indice mondial d'égalité des sexes, le pays se classe au 124e rang avec 45% (plus le pourcentage est faible, plus l'inégalité est grande) selon les données publiées en 2019 par Equal Measures 2030, une coalition d'organisations comprenant la Fondation Bill & Melinda Gates et International Plan. L'Espagne se classe 23e (79%).



Dieng explique que la Mauritanie est un pays marqué par des traditions avec "un fort accent patriarcal", comme la pratique des mutilations génitales féminines, qui est pratiquée aux filles de 0 à 4 ans et "est liée au niveau économique et éducatif du foyer", qui se justifie par la religion, le «contrôle ou la domination» ou «l'esthétique».



Le mariage précoce (qui dans le cas des filles de moins de 15 ans se produit à 43%) se produit "pour des raisons socioculturelles et en particulier pour les conditions économiques des familles". Bien que le gouvernement mauritanien ait pris plusieurs mesures visant à interdire ces pratiques, cela continue de se produire.



Lire la suite en Espagnol.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité