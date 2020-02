PÃªche : PrÃ©paratifs du 4e tour des nÃ©gociations Mauritanie-Europe

AMI - La commission mixte mauritano-européenne des pêches a tenu, lundi, à Nouakchott une session extraordinaire consacrée à l’examen des questions qui n’ont pas été tranchées, lors de la dernière réunion de Bruxelles.



La présente réunion vise la préparation du 4ème tour des négociations entre la Mauritanie et l’UE sur le renouvellement du protocole de pêche.



Au cours de ce round de négociations, la partie mauritanienne est présidée M. Sidi Ali Ould Sidi Boubacar, directeur général de l’exploitation des ressources halieutiques, tandis que la partie européenne est conduite par Mme Celine Idil, Chef d'Unité Négociations et Accords de Partenariats pour la Pêche.