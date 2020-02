VidÃ©o : Biram sâ€™Ã©tonne de voir les occidentaux continuer Ã  fermer les yeux sur ce qui se passe en Mauritanie

Invité au « Geneva Summit For Human Rights And Democracy », le leader abolitionniste Biram Dah ABEID n’a pas raté la France, l’Espagne, l’UE, l’UA et les Etats-Unis, les accusant de soutenir « un apartheid implanté en Afrique de l’Ouest » et de fermer les yeux sur un pays qui « institutionnalise l’esclavage ».



« Et c’est un pays qui est soutenu par les pays des droits de l’Homme : la France, l’Espagne. L’UE est le premier partenaire commercial, économique et financier de la Mauritanie. L’UA est le premier soutien diplomatique de ce pays et les Etats-Unis d’Amérique sont le premier soutien militaire et sécuritaire de ce pays », a affirmé Biram Dah ABEID, lors de cette rencontre internationale.



« Nous avons opté pour la lutte non-violente. Nos partis et nos mouvements sont interdits comme l’ANC était interdit en Afrique du Sud », a encore dit Biram Dah ABEID pour attirer l’attention de l’opinion publique internationale sur ce qui se passe en Mauritanie en matière de restrictions de liberté.



Revenant sur l’élection présidentielle de Juin 2019 où il est arrivé en deuxième position avec 18% des voix, derrière l’actuel président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, Biram Dah ABEID a accusé la France et l’Espagne notamment d’avoir soutenu « un coup d’État électoral » et d’avoir ainsi « joué le rôle numéro 1 » dans l’entérinement de cette élection contestée à l’époque aussi par Kane Hamidou Baba, Mohamed Ould Maouloud et Sidi Mohamed Ould Boubacar.



