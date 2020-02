Meurtre Ã  Nouadhibou

Tawary - Un jeune mécanicien a été tué, lundi 17 février 2020, en fin d’après-midi au cours d’une bataille qui l’a opposée à son collègue dans un atelier de réparation de camion situé au bord de la mer.



Au cours de la bagarre, SMM, né 1999 à Nouadhibou, reçoit un coup violent d’une barre de fer sur la tête de la part de son camarade, selon des informations qui nous sont parvenues. Évacué à l’hôpital, il succomba à ses blessures, dit-on.



L’accusé qui a été interpellé sur le lieu du drame par les services sécuritaires, sera entendu par la police sur les faits qui lui sont reprochés avant sa comparution devant un juge au palais de justice de Nouadhibou.



Selon nos informations, les deux jeunes travaillaient dans un atelier de réparation d’engins et de camions au profit d’une grande société de pêche de la place.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité