Mali : Sahel, aux frontiÃ¨res du Djihad | ARTE

Le 13 janvier s'est tenu à Pau un sommet du G5 Sahel, à l'initiative du président Emmanuel Macron.



Cette réunion intervient alors que la présence française dans la région est de plus en plus critiquée par les Africains, et notamment au Mali. Dans ce pays, depuis 2012, des extrémistes islamistes liés à Al-Qaïda ont pris le contrôle au nord, en exploitant un soulèvement séparatiste Touareg.



Cette mainmise, associée à la faiblesse du pouvoir de Bamako et à la fragilité de la région sahélienne, suscitent toujours l’inquiétude.



Malgré l’intervention française et le déploiement de forces conjointes de cinq pays du Sahel,les groupes terroristes contrôlent toujours une grande partie de cette région et sont de plus en plus influents au Burkina Faso ainsi qu’au Niger.



Comment les Etats africains combattent-ils le terrorisme sur un si vaste territoire ? Comment se concrétisent les actions sur le terrain ? La tâche est immense et incertaine dans cette zone sous haute tension.

















