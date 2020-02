Le gÃ©ant pÃ©trolier BP accusÃ© de racisme en Mauritanie aprÃ¨s avoir nÃ©gligÃ© des Ã©tudiants noirs

Middle East Eye - Au moins neuf bourses sur dix parrainées par BP ont été accordées à des étudiants arabo-berbères de la nation majoritairement noire.



BP a été accusé de contribuer au "racisme d'État" en Mauritanie après avoir octroyé au moins neuf bourses d'études à l'étranger sur dix à des étudiants issus du groupe arabo-berbère minoritaire du pays, aucun ne semblant s'adresser à la population noire majoritaire.



Le géant pétrolier basé à Londres, qui a intensifié ses investissements dans le pays ouest-africain ces dernières années, a également été critiqué pour les quelques femmes récompensées. Cependant, il insiste sur le fait que les étudiants ont été choisis au mérite.



La controverse, qui a éclaté en ligne après que BP ait publié une photo des récipiendaires, a ajouté au débat en cours sur la diversité dans un pays où le racisme et l'esclavage persistent, les Mauritaniens indiquant la discrimination gouvernementale comme un facteur.



BP a fait l'annonce mardi dernier, en publiant une photo sur Twitter et Facebook montrant neuf des 10 étudiants assis en costume traditionnel.



«Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons parrainé 10 étudiants mauritaniens pour un baccalauréat de quatre ans en France, en Tunisie et au Maroc!» un court message lu. "Félicitations à eux, nous vous souhaitons beaucoup de succès."



Mais les utilisateurs des médias sociaux se sont rapidement empilés.



Un utilisateur de Twitter a publié une photo de l'équipe de football multiethnique de Mauritanie pour la Coupe arabe des moins de 20 ans 2020 à côté de la photo de BP. "C'est la Mauritanie", a déclaré le tweet en français, en référence à la première image.







"Mais pour BP et d'autres, nous, les Noirs, ne sommes pas mauritaniens."



Un utilisateur de Facebook, écrivant sous le nom de Malkom Xamsa Fall, a écrit: "Merci BP pour votre contribution au racisme d'État en Mauritanie."



S'adressant à Middle East Eye, certains Mauritaniens ont blâmé le gouvernement, qui est dominé par les Arabo-berbères depuis l'indépendance en 1960.



Parlant de Nouakchott, la capitale du pays, Marieme Mbaye, une étudiante en agronomie de 27 ans, a déclaré: «Le gouvernement veut éliminer les autres communautés en donnant tous les postes de responsabilité à une seule communauté, qui ne représente pas la majorité de la population."



S'exprimant depuis la France, Koundou Soumare, un blogueur mauritanien de 41 ans, a déclaré: «Il existe un système éducatif inégal au niveau de la base et un système de népotisme basé sur vos réseaux sociaux et familiaux dont certains bénéficient au détriment des autres. Les autorités mauritaniennes doivent accorder d'urgence des chances égales à tous les citoyens sans distinction de race ou de communauté. »



Middle East Eye a demandé au gouvernement mauritanien des commentaires.



On estime que 70% des Mauritaniens sont noirs. Pourtant, les arabo-berbères, qui ne représentent que 30% de la population, dominent toutes les sphères de la société - du gouvernement aux entreprises en passant par les chefs religieux.



Parmi la population noire, les Haratins, les descendants arabophones d'esclaves noirs qui appartenaient autrefois - et dans certains cas appartiennent toujours - à des Arabo-Berbères, représentent 40% de la population. D'autres appartiennent à un certain nombre de groupes ethniques noirs africains.



Les politiques agressives "d'arabisation" mises en place depuis l'indépendance de la Mauritanie par rapport à la France ont solidifié l'emprise arabo-berbère au détriment d'autres groupes, tandis que le pays projette une image exclusivement arabe à l'étranger.



«Les structures sociales traditionnelles et les préjugés culturels continuent de marginaliser les communautés Haratin et noire africaine (Halpular, Soninke et Wolof), en particulier en termes d'accès à l'éducation, à l'emploi, au logement, aux soins de santé, aux services sociaux, à la terre et aux ressources naturelles», a l'ONU rapport dit en août.



BP a riposté, disant à MEE que les étudiants ont été choisis en fonction de leur mérite plutôt qu'en fonction de leur race ou de leur appartenance ethnique.



"Pour BP, l'égalité des chances est une question d'équité, de respect et de dignité", a déclaré la compagnie pétrolière dans un communiqué. «Partout où nous travaillons, BP s'assure que ses décisions sont basées sur le mérite - pas sur la race, la couleur, l'origine nationale, la religion, le sexe et autres.»



L'initiative, a déclaré BP, était basée sur un partenariat avec l'Ecole Supérieure Polytechnique, une école d'ingénieurs d'élite basée à Nouakchott, avec des étudiants prenant des bourses pour étudier dans des universités en Tunisie, au Maroc et en France.



Le partenariat a été conclu afin de "développer le vivier de talents" pour la toute nouvelle industrie pétrolière et gazière de la Mauritanie, a indiqué BP, ajoutant que deux destinataires étaient des femmes mais qu'un seul avait pu participer à la photographie publiée en ligne.



L'annonce des bourses est intervenue la même semaine que BP a accepté d'acheter tout le gaz naturel liquéfié de Greater Tortue Ahmeyim, un gisement de gaz offshore qu'elle exploite dans les eaux appartenant à la Mauritanie et au Sénégal, selon les estimations de la société, qui pourraient produire plus de 15 billions de cubes pieds de gaz récupérable.



Le champ fait partie d'une série de découvertes lucratives faites au large des côtes atlantiques de la Mauritanie ces dernières années, qui devraient transformer l'économie du pays.



La partie sénégalaise se trouve dans le bloc Saint-Louis Offshore Profond, objet d'une enquête de la BBC l'année dernière, selon laquelle BP aurait accepté de payer à Frank Timis, un homme d'affaires australo-roumain, jusqu'à 10 milliards de dollars pour une participation dans le champ de gaz convoité, soulevant des préoccupations, la société basée à Londres s'était engagée dans la corruption. BP a nié ces allégations.



Dans un communiqué, le Réseau mauritanien des droits de l'homme, s'est déclaré prêt à engager une action en justice contre BP s'il ne «tenait pas compte de la diversité ethnique de la Mauritanie» lors du recrutement.



"Jusqu'à présent, les entreprises étrangères se sont particulièrement distinguées par leurs efforts pour prendre en compte la diversité ethnique du pays dans leur recrutement, contrairement aux autorités mauritaniennes", a déclaré l'organisation basée aux Etats-Unis.



"Le Réseau mauritanien pour les droits de l'homme appelle BP Mauritanie à revoir immédiatement les critères de sélection des étudiants parrainés et à prendre en compte la diversité ethnique de la Mauritanie dans le recrutement de tout son personnel à travers le pays", a-t-il ajouté.



«Notre organisation envisage également de poursuivre en justice si aucune mesure n'est prise par BP pour garantir la transparence de son recrutement futur.»



