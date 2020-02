Le G5 Sahel organise le Conseil des Ministres et le Sommet des Chefs dâ€™Etat Ã  Nouakchott

G5 Sahel - La 7e session du Conseil des Ministres et le 6e Sommet ordinaire des Chefs d’Etat se tiendront les 23 et 25 février à Nouakchott, ville abritant le Secrétariat Permanent de l’organisation régionale.



Le G5 Sahel est un mécanisme de coopération entre le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Créé le 19 décembre 2014, il a pour objet de coordonner et mutualiser les actions de ses membres dans les domaines du développement et de la sécurité.



L’année 2019 a vu la mise en œuvre de projets de développement dans les domaines de l’eau, de la santé et des chaînes de valeurs agropastorales dans chaque pays. Une attention particulière a été portée aux populations des zones frontalières, en tenant notamment compte des besoins des déplacés et des réfugiés.



Mise sur pied en 2017, la Force Conjointe compte 5 000 soldats issus des forces armées des Etats membres et poursuit sa montée en gamme avec 21 opérations à son actif – dont des opérations civilo militaires.



Elle se déploie dans les zones frontalières d’un espace qui s’étend sur 3 300 kilomètres d’Ouest en Est et sur 1 600 kilomètres du Nord au Sud. Le Conseil des Ministres et le Sommet des Chefs d’Etat sont les instances politiques du G5 Sahel.



Elles évalueront, entre autres, les progrès de l’opérationnalisation de la Force Conjointe et adopteront la Stratégie de communication de l’institution. Le Sommet des Chefs d’Etat marquera également la transition entre la présidence annuelle du Burkina Faso et celle de la Mauritanie.



Nouakchott, le 19 février 2020



