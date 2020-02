Bande-annonce Â« Au cÅ“ur de lâ€™entreprenariat Â», une Ã©mission TV qui va Ã  la rencontre des entrepreneurs

Ibrahima Mbaye - « Au cœur de l’entreprenariat » est une émission télévisuelle de 35 minutes qui va à la rencontre des entrepreneurs, étalant les différents métiers exercés, les sources de financements, les difficultés de financements, les réussites et les échecs, les souhaits pour un essor économique confortable.



« Au cœur de l’entreprenariat » donne aussi la parole aux experts des différents métiers et acteurs d’organisations œuvrant pour la réduction de la pauvreté et le développement économique et social.



Management participatif, booster l’entreprenariat et faire découvrir les métiers exercés Inciter les populations à entreprendre, informer, former et accompagner les entrepreneurs débutants Participer à la lutte contre la pauvreté, participer à l’insertion économique et au renforcement des capacités des entreprenants.



Connaissance du niveau entrepreneurial, avoir l’information sur la qualité de l’entreprenariat, les cibles pour inciter l’entreprenariat, les métiers prometteurs, l’orientation des experts du secteur formel et informel.



L’émission tv « Au cœur de l’entreprenariat » va à la rencontre des entrepreneurs : jeunes, hommes et femmes avec des entretiens et reportages.



Contact ; 00 222 41 48 30 03 / 34 17 67 89



EMAIL : globalcominter2019@gmail.com ou ibrahimambaye243@gmail.com



















