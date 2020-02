Rendre justice Ã  Bouamatou et Chavii mÃ©rite dâ€™Ãªtre soulignÃ© et louÃ©, dit O. Boubacar

Agence Alwiam d'informations - L’ex-ministre et ancien ambassadeur, également ex candidat à l’élection présidentielle de juin 2019 Sidi Mohamed Ould Boubacar a apprécié dans un tweet la décision prise par les autorités supérieures mauritaniennes, visant à fermer définitivement la parenthèse du dossier politico-judiciaire des hommes d’affaires Mohamed Ould Bouamatou et Moustapha Limam Ould Chavii.



Rendre justice à ces deux hommes d’affaires et à tous ceux qui sont visés par lesdits dossiers, mérite d’être mis en exergue et loué, a-t-il posté.



Cette mesure ressemble à plusieurs autres prises dernièrement sur tous les niveaux, a-t-il affirmé sur sa page Facebook.



Le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani avait instruit le ministre de la justice de suspendre le mandat d’arrêt international émis contre les deux hommes d’affaires au cours du magistère de l’ex-Chef de l’État Mohamed Ould Abdel Aziz, rappelle-t-on.



