Nouakchott et Dakar rÃ©actualisent 6 accords de coopÃ©ration dans des secteurs clefs

Financial Afrik - Au terme d’une visite de 48 heures du président sénégalais, Macky Sall à Nouakchott, la Mauritanie et le Sénégal ont passé en revue plusieurs accords de coopération.



Ainsi, Dakar et Nouakchott ont signé 6 accords de coopération dans le domaine de la pêche, du transport, des transports, des mines, de l’énergie et de la transhumance. Les documents ont été paraphés, mardi 17 février, par les ministres de tutelle des deux pays.



Dans une conférence de presse conjointe, les deux chefs d’Etats ont exprimé leur volonté commune de s’inscrire dans une dynamique de concertation afin de fructifier la coopération existante.



Évoquant le champ gazier transfrontalier entre les deux pays, le président sénégalais a souligné que, « cette ressource est aujourd’hui un moyen supplémentaire d’union et de coopération, alors que nombreux sont ceux qui pensaient qu’un accord de partage gazier est impossible en moins de dix ans ».



Pour sa part, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a laissé entendre que son pays est disposé à travailler d’arrache-pied pour que ces ressources soient partagées de manière équitable. La Mauritanie va œuvrer à pérenniser les échanges économiques équitables, conformément à la volonté des deux pays.



Une visite sur fonds de concertation sur les ressources gazières du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA)



À moins de deux ans de la commercialisation des premiers mètres cubes de gaz du champ gazier Ahmeyim (GTA), la Mauritanie et le Sénégal sont dans une dynamique de concertation. Ils sont en phase avec les clauses du contrat de coopération inter-États (ACI) du 9 février 2018, portant sur le développement et l’exploitation du champ GTA. Les deux parties ont plusieurs fois organisé des séances de travail pour une exploitation commune de ses ressources gazières où les premières productions sont attendues entre 2021 et 2022.



Les experts des deux pays se sont penchés sur l’harmonisation des textes législatifs pour un partage juste des recettes fiscales. Les autorités ont également discuté de la participation des deux sociétés (société de pétrole du Sénégal et la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier) aux investissements à réaliser pour les installations de production, évalué à 10 milliards de dollars.



Ces travaux sont sanctionnés par la signature, le mardi 11 février dernier à Dakar, d’un contrat de vente de production pour la 1ère phase d’exploitation du GTA (2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié). Rappelons que le champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim est considéré comme le plus important gisement en Afrique de l’Ouest avec des réserves estimées entre 16 et 25 TCF (450 milliards de m3).



Par Ibrahima Dia













