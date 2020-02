Sebkha: Des travailleurs de la commune montent au crÃ©neau

Tawary - Les employés de la commune de Sebkha dans la banlieue de Nouakchott-Ouest ont tenu, ce jeudi 20 février 2020, un sit-in pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié de refus de la part de l’actuel de prendre leurs doléances en compte et de marginalisation.



Selon les protestataires, le maire de la ville rejette un certain nombre de revendications dont le versement régulier de leurs maigres salaires et indemnités en plus de l’amélioration de leurs conditions de travail.



Ils ont ensuite déclaré qu’ils ne bénéficient de leurs allocations familiales parce qu’il ne verse pas les contributions à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).



Face à toutes ces revendications, le maire continue à recruter des travailleurs sans pour autant résoudre les problèmes des anciens employés qui croulent sous le poids de la pauvreté, selon leurs témoignages.



En marge de ce sit-in, les travailleurs (hommes et femmes) qui se déclarent affiliés à la CLTM sollicitent l’intervention urgente du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani pour le dénouement de cette crise qui n’a que trop duré.



Et l’un d’eux d’affirmer qu’ils prévoient d’autres manifestations dans les prochains jours si leurs revendications ne seront pas satisfaites.



Pour plus d’informations sur ce sujet, notre reporter qui était sur place a tenté de recueillir le point de vue du maire ou de l’un de ses adjoints au maire, mais, en vain.



Par R.Fall









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité