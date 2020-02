Jusquâ€™oÃ¹ ira lâ€™opÃ©ration de recensement des couches vulnÃ©rables ?

Nordinfo - Le ministère de l’économie et de l’industrie, direction du registre social entame au niveau de la moughataa de Chami depuis le 14 février et ce jusqu’au 22 du même mois une opération d’inscription des ménages pauvres.



Cet enregistrement a pour objectif premier de cibler les familles dans des situations difficiles afin que les pouvoirs publics par l’intermédiaire de ce registre social leur viennent en aide dans le cas où ils vont organiser des distributions de produits alimentaires. L’enregistrement va aussi être une occasion pour ce ministère d’avoir une base de données fiable pour les programmes économiques futurs.



Mais ce qui est remarquable à ce niveau est que dès que les pouvoirs publics organisent ce genre d’activités sociales, les mauritaniens se transforment tous en groupes vulnérables et démunis, ce qui a pour effet de fausser les calculs des autorités.



Mais, selon des sources très proches des enquêteurs, des gardes fous ont été mis en place pour freiner ces velléités des populations visitées. Associer les élus tels que les maires aux opérations, présentation physique de 80% des inscrits, visite des lieux sont parmi les critères mis en place pour remédier aux fausses informations.



Après l’enrôlement au niveau de Chami, l’équipe a séjourné au niveau des communes rurales qui longent le chemin de fer telles que Tmeimichatt et a pu inscrire des ménages tant dans cette commune qu’au niveau des chantiers de Ben Amera, Ahmeyem, inal, El Hadra mais aussi les points d’eau que les proprio de chameliers visitent pour s’approvisionner de cette denrée indispensable.



Ainsi près de 134 familles sont considérées pauvres dans cette zone citée dessus. Par ailleurs deux équipes sont aussi arrivées entre le 13 et le 16 février à Tmeimichatt ; l’une pour enregistrer les points de santé par GPS, l’autre du Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA).



Cette dernière est arrivée dans le cadre d’une campagne nationale organisée par celui-ci pour inscrire des familles pauvres afin de les aider en produits de première nécessité tels que l’huile et le riz. Cette équipe a enregistré 34 familles nécessiteuses à Tmeimichatt.









