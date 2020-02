Le PM prÃ©side une rencontre entre la dÃ©lÃ©gation mauritanienne et le ministre saoudien du commerce et lâ€™investissement

AMI - Le premier ministre mauritanien, Ismail Bedde Cheikh Sidiya, a présidé, vendredi dans la salle de réunions de la primature, à Nouakchott, une rencontre entre, d’une part, la délégation mauritanienne et, de l’autre le ministre saoudien du commerce et l’investissement, Dr Majid ben Abdullah Al Qasabi, et la délégation qui l’accompagne, actuellement en visite en Mauritanie.



La rencontre a porté sur les domaines du partenariat entre la Mauritanie et l’Arabie Saoudite, en prélude à la visite officielle qu’effectuera au Royaume le président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



La rencontre s’est déroulée en présence de :



- M. Abdel Aziz Ould Dahi, ministre de l’Économie et de l’Industrie ;

- M. Mohamed Lemine Ould Dhehbi, ministre des Finances ;



- M. Mohamed Ould Abdel Vettah, ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines ;



- M. Nani Ould Chrougha, ministre des Pêches et de l’Économie maritime ;



- M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, ministre du Commerce et du Tourisme ;



- M. Dy Ould Zein, ministre du Développement rural ;



- Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.









