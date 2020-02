La 6Ã¨me Ã©dition du festival international soninkÃ© ( FISO) [PhotoReportage]

Communication FISO - Ouverture hier après midi à Banjul capitale de la république de Gambie de la 6ème édition du festival international soninké ( FISO) en présence de son excellence Monsieur Adama Baro président de la république de Gambie. Il avait à ses cotés Monsieur Dioncounda Traoré ancien président de la république du Mali. Les deux présidents ont assisté au défilé des délégations des pays venus participer à ce festival dont celle de notre pays.



Le président Adama Baro a dans son allocution souhaité la bienvenue à toutes les délégations et a manifesté toute sa joie de voir son pays la Gambie organisée cette grande manifestation soninké qui réunie tous les soninkés du monde, le soninké dont il porte les valeurs et les coutumes.



Au programme aujourd'hui des ateliers et des conférences ainsi qu'une exposition des femmes dont celles de notre pays. Une soirée artistique et culturelle est également au programme ce soir..



Rappelons que notre pays est représenté à cette grande manifestation culturelle soninké par une forte délégation conduite par Aly Boubou Gandéga président de l'association mauritanienne pour la promotion de la langue et de la culture soninké ( Wagadu Saané). Cette délégation est arrivée à Banjul depuis Mardi 17/02/2020 grâce des moyens logistiques adéquats mis à la disposition de l’association par le gouvernement Mauritanien.



Idy Soumaré









