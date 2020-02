Ã‰vasion des locaux de la SR:

Pressafrik - Accusé de plusieurs infractions dont le viol sur deux jeunes filles à Keur Massar et attrapé par la brigade de recherche le 13 février 2020, le présumé violeur "Karbala", s’était évadé des locaux de la Section de recherches le dimanche 16 février 2020.



Grâce au dynamisme et aux actions coordonnées des brigades de recherches de gendarmerie de Dakar et de Saint-Louis, il a été rattrapé le jeudi 20 février 2020 vers 23h par les gendarmes alors qu’il était en partance pour la Mauritanie par voie maritime avec une pirogue de fortune, selon les informations de Libération online.



Pour rappel Assane Fall dit ’’Karballa’’ et Daouda Diop alias ’’Bathie’’ ont été arrêtés suite à 2 plaintes déposées par des jeunes filles pour viol dans le périmètre de Keur Massar. L’une d’elles, âgée de 25 ans, et employée d’EDK, violée le 26 janvier, a saisi la Brigade de la Gendarmerie de Faidherbe. La seconde est une infirmière de l’hôpital Principal violée le 12 février.



Confrontées à la bande, elles ont formellement identifié leurs violeurs. La géolocalisation des portables des victimes a abouti à l’arrestation de ’’Karballa’’ et ’’Bathie’’. Ce dernier, et une autre personne, ont été placés sous mandat de dépôt mardi, 18 février.



Fana CiSSE









