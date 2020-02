Al-akhbar - Un employé de la SNIM a trouvé la mort le samedi 22 février courant, à la suite du renversement d’un véhicule appartenant à la SNIM, ont révélé des sources.



Le travailleur décédé, qui a été identifié, répond au nom de Mohamed Lemine Ould Ghaouth, indique-t-on. Le drame s’est déroulé sur la piste liant la cité minière Zouerate au gisement minier Guelb Gheïn.



Par Al-akhbar,

Traduit de l’Arabe par Cridem